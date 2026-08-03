Capacitan en inglés a 73 elementos de cuatro corporaciones de NL

Un total de 73 elementos de cuatro corporaciones concluyeron una capacitación en inglés para mejorar la atención a extranjeros y reforzar la comunicación

Como parte de las acciones para fortalecer la preparación de los cuerpos de seguridad y atención a emergencias, 73 elementos de cuatro corporaciones concluyeron una capacitación en idioma inglés, resultado de un esfuerzo conjunto entre el Consulado General de Estados Unidos, el Gobierno de Nuevo León y municipios participantes.

En el programa participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, Fuerza Civil de Nuevo León y Protección Civil de Guadalupe.

“Gracias al Consulado General de EUA, al Gobierno de Nuevo León y a los municipios participantes por sumar esfuerzos para fortalecer las capacidades de nuestros elementos de seguridad y protección civil”, informó Legado Monterrey.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades de los elementos para mejorar la atención a visitantes extranjeros y reforzar la comunicación durante eventos de carácter internacional, además de elevar la calidad del servicio que brindan a la ciudadanía.

Los organizadores destacaron que este tipo de acciones son posibles gracias al trabajo coordinado entre autoridades, organismos internacionales y la sociedad, lo que permite dejar capacidades permanentes más allá de un evento específico.

Asimismo, señalaron que la colaboración interinstitucional contribuye a consolidar un legado en materia de seguridad y protección civil, mediante la profesionalización de los cuerpos de auxilio y el fortalecimiento de sus herramientas de atención.