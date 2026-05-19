Capacitan a policías y DIF Guadalupe para proteger a menores

La formación impartida por UNICEF tuvo como objetivo fortalecer la atención integral y la restitución de derechos de las infancias en el municipio.

Con miras al Mundial 2026, personal del DIF Guadalupe y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública participaron en una capacitación especializada impartida por UNICEF para fortalecer la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante eventos masivos.

Durante un total de 15 horas de formación fueron capacitados 17 policías y 10 servidores públicos de la Defensoría de Menores, quienes recibieron preparación en temas relacionados con protección infantil, atención psicológica y protocolos de actuación.

Preparan protocolos para eventos de alta concentración

Entre los temas abordados destacaron el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la protección de menores de edad, la interacción con niñas, niños y adolescentes en llamadas al 911, así como primeros auxilios psicológicos.

Además, se impartieron lineamientos sobre actuación policial en casos donde adolescentes se encuentren en conflicto con la ley, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan presentarse durante eventos internacionales.

Guadalupe integró personal no policial

El Gobierno de Guadalupe destacó que fue el único municipio en incorporar a personal no policial dentro de esta capacitación, incluyendo colaboradores de la Defensoría Municipal y del Centro Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (CINNA).

La directora del DIF Guadalupe, Josefina Villarreal, señaló que la intención es que este esfuerzo deje capacidades permanentes más allá de la justa mundialista.

“No solamente para prepararnos en la protección de este gran evento mundialista que tendremos en Guadalupe, sino también para que quede un legado”, expresó.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la atención integral y la restitución de derechos de las infancias en el municipio.