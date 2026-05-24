Capacitan a policías de Monterrey en uso de bodycam con traductor

El Gobierno de Monterrey adquirió un lote de 100 de estos dispositivos avanzados ante la gran cantidad de turistas internacionales que se esperan por el Mundial

Con la mira puesta en el Mundial de Futbol FIFA 2026, la Policía de Monterrey ha comenzado una importante modernización tecnológica. Un grupo de cerca de 300 oficiales de la corporación regiomontana ya se capacita en el uso de cámaras corporales de última generación que cuentan con la capacidad de traducir hasta 50 idiomas en tiempo real.

El Gobierno de Monterrey, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, adquirió un lote de 100 de estos dispositivos avanzados ante la gran cantidad de turistas internacionales que se esperan en la capital del estado durante los meses de junio y julio de este año.

El modelo adquirido es el Axon Body 4, un equipo de alta tecnología utilizado globalmente por corporaciones de seguridad pública y personal táctico. Además de grabar evidencia de audio y video, permite transmitir en vivo y mejorar la coordinación operativa en el campo.

De acuerdo con las autoridades, estos aparatos operarán dentro del despliegue de seguridad de la justa mundialista y, una vez concluido el torneo, se integrarán de forma permanente al patrullaje diario para la atención de los ciudadanos.

Eduardo Sánchez Quiroz, comisario general de la Secretaría de Seguridad, destacó que ya arrancó formalmente el adiestramiento tanto para los instructores como para los oficiales que portarán los equipos.

El jefe policial afirmó que con esta tecnología la ciudad está lista para recibir a los visitantes de todo el mundo y ofrecerles un servicio mucho más eficiente.

El sistema funciona mediante herramientas de comunicación que se complementan con transcripción y traducción apoyadas por inteligencia artificial y las plataformas de la empresa Axon.

El uso de este traductor integrado ofrece ventajas críticas para el trabajo policial, ya que facilita la interacción directa con personas que hablan lenguas extranjeras, agiliza la atención en situaciones de emergencia o entrevistas de campo, mejora los canales de comunicación entre los agentes y la comunidad, y reduce drásticamente los errores de interpretación que suelen darse por las barreras lingüísticas.

Finalmente, las autoridades informaron que estos nuevos dispositivos corporales no operarán de forma aislada, sino que se sumarán por completo a la red de tecnología avanzada con la que ya cuenta el centro de comando C4 de la corporación regiomontana.