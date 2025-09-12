Capacitan a policías de Guadalupe en Lengua de Señas Mexicana

Durante la capacitación, se incluyó una práctica en la que los elementos de la corporación aprendieron el abecedario en señas

Policías de Guadalupe aprendieron a comunicarse en Lengua de Señas Mexicana como parte de una capacitación que busca brindar una atención más humana, cercana e incluyente a las personas con pérdida auditiva.

Durante la sesión, conocieron los distintos tipos de pérdida auditiva, sus causas principales y las barreras que diariamente enfrentan quienes viven con esta condición.

Durante la jornada se incluyó una práctica en la que los elementos aprendieron el abecedario en señas, reforzando su compromiso de aplicar lo aprendido en la labor diaria.

La actividad fue organizada por la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, y estuvo a cargo de personal de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, quienes compartieron herramientas para que los policías puedan canalizar y atender de manera efectiva a las personas sordas o con discapacidad auditiva.