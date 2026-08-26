Capacitan a Policía de San Pedro en técnicas de combate urbano

Con este tipo de ejercicios, el municipio de San Pedro señaló que reafirma su compromiso de consolidar una fuerza policial altamente especializada

Con el firme objetivo de mantener los más altos estándares de profesionalización y respuesta operativa, elementos de la Policía Municipal de San Pedro informaron que participaron en jornadas intensivas de adiestramiento enfocado en técnicas de rapel, combate urbano y acondicionamiento físico de alto rendimiento.

Durante las prácticas de campo, los efectivos realizaron maniobras de descenso controlado a rapel desde varios metros de altura, simulando intervenciones tácticas en estructuras elevadas, zonas de difícil acceso y edificaciones urbanas.

Estas técnicas de verticalidad permiten a los agentes ingresar de manera rápida y segura a espacios donde el acceso convencional resulta inviable, garantizando la eficacia en situaciones de crisis o rescate.

De igual forma, el programa incluyó módulos de combate urbano e intervención táctica, diseñados para perfeccionar la toma de decisiones bajo presión, el trabajo en equipo y el control de escenarios de alto riesgo.

La corporación destacó que el entrenamiento constante en resistencia física y maniobras de precisión resulta indispensable para mantener a la tropa en óptimas condiciones de despliegue operacional.

"La capacitación y el entrenamiento forman parte de una Policía cada vez más preparada para servir y proteger a la ciudadanía", informó la institución a través de un comunicado oficial, reiterando que estas acciones forman parte del esquema integral de seguridad implementado en la localidad.

Con este tipo de ejercicios, el municipio de San Pedro señaló que reafirma su compromiso de consolidar una fuerza policial altamente especializada, con la tecnología y la preparación táctica necesarias.