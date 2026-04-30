Capacitan a elementos de Fuerza Civil para manejo de multitudes

La unidad fue diseñada con el objetivo de atender posibles situaciones durante los partidos del Mundial que se celebrarán en la ciudad

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A 43 días de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Nuevo León informó que mil 500 elementos de Fuerza Civil fueron capacitados para reaccionar ante disturbios en multitudes, como parte de la creación de la nueva Unidad Especializada en Control de Multitudes.

Esta unidad fue diseñada con el objetivo de atender posibles situaciones durante el evento deportivo internacional; sin embargo, autoridades estatales subrayaron que permanecerá como un legado en materia de seguridad para la entidad.

La capacitación de los elementos contó con el respaldo de corporaciones internacionales, entre ellas la Policía Nacional de Colombia, la Policía Nacional de España, autoridades de El Salvador, el Reino Unido y el Servicio Secreto de Estados Unidos, quienes compartieron protocolos en manejo de grandes concentraciones humanas.

El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, destacó la relevancia de este adiestramiento.

“Esta formación les ha dado herramientas para actuar en momentos donde el orden y la capacidad de conducción hacen la diferencia. Ustedes anticipan, organizan y entienden cómo se mueve la gente, gracias a las experiencias internacionales que enriquecieron a la capacitación”.

Samuel García destaca saldo blanco durante partidos mundialistas

Por su parte, el gobernador Samuel García señaló que, aunque recientemente se registró saldo blanco durante partidos en el Estadio Monterrey, la estrategia responde a la prevención.

“No estamos exentos de que pudiera pasar una excepción y por ello quiero felicitar a la nueva Fuerza Civil que con muchos meses de preparación hoy crea la Unidad Especializada en Control de Multitudes”, dijo.

El comandante en jefe de la nueva corporación, Ulises Gutiérrez Barroso, explicó algunas de las funciones que desempeñará el grupo, entre ellas la evacuación de heridos, la captura de objetivos en medio de concentraciones y el repliegue táctico.

Durante la ceremonia de graduación, se realizaron demostraciones prácticas. En uno de los ejercicios, enfocado en la atención de personas lesionadas, participaron 24 elementos escuderos y 12 de manos libres, quienes intervienen para ubicar y extraer a la persona afectada.

Ante la reacción de la multitud, un equipo de siete elementos, cuatro de manos libres, dos escuderos y un paramédico, brinda atención directa, mientras el resto del contingente avanza aproximadamente 10 metros para resguardar la zona.

Una vez evaluado el estado de salud del lesionado, se procede a su evacuación, mientras los elementos regresan a su posición en espera de nuevas instrucciones.

Finalmente, Gutiérrez Barroso enfatizó el objetivo de brindar certeza tanto a ciudadanos como a visitantes.