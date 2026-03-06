Capacitan a brigada Grizzlies en combate a incendios forestales

Ante el riesgo latente de siniestros en zonas de montaña, el titular de la corporación resaltó que la capacitación técnica es una prioridad institucional

Con el objetivo de blindar las zonas naturales del municipio y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales, elementos de la brigada Grizzlies de Protección Civil 911 participaron en un curso especializado de combate a incendios forestales impartido por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

La capacitación, realizada en coordinación con Protección Civil Nuevo León, responde a una instrucción directa del Alcalde Mauricio Farah, quien durante la reciente instalación del Consejo Municipal de Protección Civil urgió a las corporaciones de auxilio a extremar la preparación técnica frente a la temporada de estiaje.

San Pedro fue sede de la capacitación

El director de Protección Civil San Pedro, Gilberto Almaguer, destacó que el municipio fungió como sede de este encuentro, al que también asistieron elementos de diversas corporaciones del área metropolitana.

“Hace unos días tuvimos el Comité Municipal de Protección Civil, ahí nuestro Alcalde, el licenciado Mauricio (Farah Giacomán), nos pidió que siguiéramos preparándonos en este tema de incendios forestales “, dijo Almaguer.

Ante el riesgo latente de siniestros en zonas de montaña, el titular de la corporación resaltó que la capacitación técnica es una prioridad institucional dictada desde el Consejo Municipal de Protección Civil para garantizar una respuesta efectiva.

“Ahora San Pedro es sede de esta capacitación, donde elementos de Protección Civil 911 San Pedro y protecciones civiles de diferentes municipios del área metropolitana nos estamos capacitando en el tema de incendios forestales”.

Capacitación incluyó teoría y práctica

El programa de adiestramiento se dividió en dos etapas estratégicas para garantizar el aprendizaje integral de los 30 rescatistas participantes.

La fase teórica fue desarrollada en el Colegio de Desarrollo y Estrategia Policial de San Pedro, donde se abordó el comportamiento del fuego, el uso de herramientas especializadas y protocolos de seguridad operativa.

Y fase práctica los brigadistas realizaron ejercicios de control y atención de incendios en campo dentro del helipuerto Casa Verde, aplicando tácticas de combate real bajo supervisión de expertos federales y estatales.