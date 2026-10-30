Capacitan a 3,500 personas en programa vial de Monterrey

El gobierno municipal otorgó licencias y subsidios a los participantes que concluyeron los cursos teóricos y prácticos de manejo.

A más de un año de su puesta en marcha, el programa municipal “Maneja Seguro” ha alcanzado a 3,500 ciudadanos beneficiados con capacitación vial gratuita, tanto en su modalidad teórica como práctica, impulsada por el municipio de Monterrey.

Durante una nueva entrega de reconocimientos, el alcalde Adrián de la Garza y la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, destacaron el impacto social de esta iniciativa operada de manera coordinada entre el DIF municipal y la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía.

Como un impulso al empleo, la economía y la movilidad familiar, el edil regiomontano subrayó que aprender a conducir representa mucho más que dominar un vehículo, ya que es una herramienta que transforma la calidad de vida de las familias al facilitar traslados, detonar emprendimientos o abrir mejores oportunidades laborales.

"Sabemos que hay muchas historias detrás d e aprender a manejar: unos lo hacen para mejorar en el trabajo, otros para iniciar un negocio, otros para poder llevar a algún familiar a recibir atención y otros, simple y sencillamente, para lograr manejar y tener la posibilidad de trasladarse", expresó el alcalde, mientras que Gaby Oyervides invitó a la población a seguir aprovechando este beneficio que otorga una habilidad indispensable para la vida cotidiana.

Sobre los requisitos y beneficios del programa, este cuenta con un subsidio total en el que las personas que acreditan satisfactoriamente el curso teórico y práctico reciben un 100% de descuento en los derechos municipales correspondientes al trámite.

Está dirigido a personas mayores, sin límite de edad, que radiquen en el municipio de Monterrey, y su metodología incluye normativas de tránsito, responsabilidad al volante y prácticas reales a bordo de unidades designadas por la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía, donde los alumnos son acompañados por instructores especializados.

A la ceremonia de entrega de reconocimientos asistieron también la directora general del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez; los secretarios de Administración, Marcelo Segovia; de Participación Ciudadana, Rafael Ramos; y de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Fernando Margáin; así como la jefa de Gabinete, Wendy Cordero, además de legisladores locales y regidores.