Capacita PCNL a universitarios en primeros auxilios psicológicos

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, destacó la relevancia de esta estrategia preventiva que se realiza cada miércoles en el campus universitario

Con el objetivo de brindar herramientas esenciales para el manejo de crisis emocionales entre la juventud, personal de Protección Civil Nuevo León imparte el taller “Mikaela y el poder de estar: herramientas de Primeros Auxilios Psicológicos” a estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPYA) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó la relevancia de esta estrategia preventiva que se realiza cada miércoles en el campus universitario.

El funcionario señaló que la salud mental es un tema prioritario en la agenda estatal y que capacitar a los jóvenes permite identificar a tiempo a personas que atraviesan momentos difíciles para acompañarlas de manera respetuosa.

Enfatizó que la corporación estatal mantiene un compromiso firme con la atención de todo tipo de emergencias, incluyendo las de carácter psicológico.

"Tener estas herramientas puede ser la diferencia para evitar una tragedia con alguien cercano a nosotros", detalló haciendo hincapié en la importancia de fomentar la escucha activa y la conexión para abrir el diálogo.

El taller, que cuenta con la participación y asistencia de "Mika", la conocida perrita rescatista de la corporación, aborda de manera práctica los siguientes temas:

• Técnicas avanzadas de observación y escucha activa.

• Identificación oportuna de señales de alarma conductuales.

• Ejercicios guiados de respiración para la contención física.

• Protocolos de orientación para la canalización con especialistas.

A través de este tipo de capacitaciones, Protección Civil de Nuevo León busca fortalecer la resiliencia y la capacidad de respuesta no solo de la comunidad universitaria, sino de niños, niñas, adolescentes y adultos en la entidad.