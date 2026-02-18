Capacita NL a instituciones de seguridad rumbo al Mundial 2026

Las autoridades señalaron que este tipo de capacitaciones forma parte de una estrategia integral para garantizar la seguridad de ciudadanos y visitantes

Autoridades de los tres órdenes de Gobierno participaron en una capacitación especializada en materia de seguridad, como parte de la preparación de Nuevo León para la Copa Mundial 2026.

La jornada se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, y estuvo enfocada en la protección de eventos de alto perfil.

El curso fue impartido por el Critical Protective Analysis Group (CPAG) del Servicio Secreto de los Estados Unidos, con certificaciones internacionales en seguridad pública.

En la capacitación participaron representantes del Gobierno del Estado de Nuevo León, la nueva Fuerza Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la Agencia Estatal de Investigaciones, corporaciones de policías municipales y cuerpos de Protección Civil.

Durante las sesiones se analizaron fenómenos actuales y dinámicas emergentes que impactan la seguridad en eventos internacionales, con énfasis en la prevención de riesgos, reacción ante incidentes y protección de asistentes, delegaciones y sedes.

El objetivo principal fue fortalecer la coordinación interinstitucional y el intercambio de información entre las distintas corporaciones, a fin de mejorar la capacidad de respuesta antes, durante y después de eventos masivos que se desarrollarán en el estado con motivo del Mundial.

Las acciones preventivas se mantienen en fase de planeación y coordinación.