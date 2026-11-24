Los agentes especializados operarán como primeros respondientes ante mascotas atropelladas, atrapadas en drenajes o reportes ciudadanos al 911.

El municipio de Guadalupe informó que puso en marcha una división de Protección Animal dentro de su Policía, integrada por elementos capacitados para atender denuncias de maltrato, realizar rescates y brindar primeros auxilios a mascotas en situación de riesgo.

El alcalde Héctor García explicó que los uniformados tendrán la encomienda de intervenir ante posibles casos de maltrato animal, detener a los presuntos responsables y ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes, además de resguardar a los animales afectados.

Expansión operativa y funciones de primer respondiente

“Hoy me da mucho gusto que egrese el primer grupo de Protección Animal de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe. De este grupo surgirán otros más, porque queremos contar con cuatro grupos y ampliar la capacitación a toda la Policía sobre cómo capturar a un animal y brindarle los primeros auxilios. Esto también nos permite tener una Policía más sensible y cercana a la comunidad”, indicó el edil.

Los elementos especializados, señalaron, recorrerán las calles del municipio y actuarán como primeros respondientes ante emergencias que involucren animales, desde mascotas atropelladas hasta ejemplares atrapados en tuberías de drenaje.

Además, atenderán los reportes ciudadanos relacionados con posibles agresiones o condiciones de maltrato, con el objetivo de brindar protección oportuna a los animales.

La administración informó que los habitantes podrán solicitar la intervención de esta división a través del número de emergencias 911, para que los reportes sean canalizados y atendidos por las autoridades.