Capacita Estado a personal en la Nueva Ley de Educación

Con esta estrategia, la Secretaría de Educación busca que cada zona escolar de Nuevo León cuente con el conocimiento y el respaldo técnico para aplicar la ley

Con el objetivo de consolidar un modelo educativo más equitativo y adaptado a las necesidades actuales de la sociedad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a 900 supervisores, inspectores y jefes de sector sobre la Nueva Ley de Educación para el Estado de Nuevo León.

Las autoridades informaron que este grupo de líderes escolares será el encargado de transmitir el nuevo marco jurídico a directores y docentes de educación básica, garantizando así su correcta implementación en todos los planteles de la entidad.

Un efecto multiplicador en las aulas

Durante el encuentro, el Secretario de Educación, Juan Paura García, enfatizó el papel crucial que juegan los supervisores e inspectores como un puente de información hacia el resto del personal educativo.