Capacita Estado a personal en la Nueva Ley de Educación

Con el objetivo de consolidar un modelo educativo más equitativo y adaptado a las necesidades actuales de la sociedad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a 900 supervisores, inspectores y jefes de sector sobre la Nueva Ley de Educación para el Estado de Nuevo León.
Las autoridades informaron que este grupo de líderes escolares será el encargado de transmitir el nuevo marco jurídico a directores y docentes de educación básica, garantizando así su correcta implementación en todos los planteles de la entidad.
Un efecto multiplicador en las aulas
Durante el encuentro, el Secretario de Educación, Juan Paura García, enfatizó el papel crucial que juegan los supervisores e inspectores como un puente de información hacia el resto del personal educativo.
“Queremos que ustedes sean los portadores de esto ante todos los directores, ante todas las escuelas que ustedes representan. Hoy reciben, por primera vez, las aportaciones de todo el personal de la Secretaría de Educación que tiene la responsabilidad y el conocimiento del trabajo diario", expresó el funcionario.