Caos vial en Juárez por visita de la presidenta Sheinbaum

Un fuerte caos vial se registró la mañana de este domingo sobre la calle Paseo San Juan, en la colonia Villa Palmanova, segundo sector, en el municipio de Juárez, debido a la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La mandataria federal tiene programado un evento a las 11:30 horas para la entrega de viviendas, lo que provocó cierres viales y una intensa carga vehicular en la zona.

Desde temprana hora se observa una amplia presencia de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes mantienen un operativo para resguardar el área.

Autoridades exhortan a los automovilistas a tomar vías alternas y anticipar sus traslados ante las afectaciones viales que continuarán durante el desarrollo del evento.

Sobre la calle principal Paseo de San Juan en dirección al oriente los carros avanzaron a vuelta de rueda, incluso hubo quienes improvisaron un carril de contraflujo en sentido contrario para poder llegar al encuentro con la presidenta.

Dicho carril ayudó a aliviar al menos 500 metros la fila que se formó de una longitud de más de dos kilómetros, hasta llegar al punto de control que colocaron las autoridades municipales en la entrada del fraccionamiento.

Ahí los asistentes tuvieron que hacer el recorrido a pie hasta el espacio donde se realizó la entrega de las viviendas, por parte del gobierno federal en la entidad.

Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum arribó desde el día de ayer al estado de Nuevo León, donde encabezó dos eventos en los municipios de García y Santa Catarina, respectivamente.

Con información de Victor Amaro.