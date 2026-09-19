Caos en P. Suárez y Cuauhtémoc, de Washington a Juan I. Ramón

Elementos de Tránsito acudieron a cruceros de Pino Suárez para agilizar el paso de ambulancias y automovilistas atrapados.

Automovilistas que circulan por el centro de Monterrey reportaron caos vehicular por semáforos descompuestos.

Esto sucede en el perímetro formado por las avenidas Pino Suárez y Cuauhtémoc, de Washington a Juan Ignacio Ramón.

Los semáforos no sirven y así tienen cerca de cuatro horas, generándose mayor problema.

Este caos en la circulación vehicular se resiente aún más porque es una zona de alta movilidad, ya que ahí se ubican el Hospital de Zona 21 del IMSS y el del Isssteleon, además del edificio del Poder Judicial.

Las ambulancias que llegan con enfermos batallan para incorporarse al sector.

Dos agentes de Tránsito de Monterrey fueron comisionadas en el crucero de Pino Suárez y Juan Ignacio Ramón para agilizar el tráfico.