Caos en Miguel Alemán: piden conductores más señalización

Cierres y modificaciones en la circulación generan retrasos; automovilistas aseguran que ahora tardan hasta el doble en llegar a sus lugares de trabajo

Lo que busca convertirse en una nueva alternativa de transporte para miles de usuarios hoy representa un nuevo reto para quienes circulan por la avenida Miguel Alemán, donde las obras de la Línea 6 del Metro han obligado a modificar la circulación en el tramo específico entre Eulogio Flores y Vereda de Tamarindos, en Guadalupe.

En esta zona, a la altura de la futura Estación Arboledas, los automovilistas se enfrentan a una reducción y reorganización del espacio vial debido a los trabajos de construcción. La situación se vuelve más complicada porque uno de los carriles habilitados funciona en doble sentido, por lo que el flujo vehicular dificulta la incorporación de quienes salen desde Vereda de Tamarindos con dirección hacia Ruiz Cortines.

Como parte de las medidas implementadas en la zona de obra, personal de Tránsito de Guadalupe colocó barreras de contención para separar ambos sentidos de circulación y delimitar el área donde continúan los trabajos de la Línea 6. Sin embargo, automovilistas consultados durante un recorrido señalaron que todavía hace falta mayor señalización para dejar más claro cómo deben incorporarse y continuar su trayecto.

El impacto ya se refleja en los tiempos de traslado de quienes utilizan diariamente esta avenida.

Conductores entrevistados señalaron que antes podían realizar el recorrido hacia sus centros de trabajo en aproximadamente 15 minutos, pero ahora aseguran que el trayecto puede extenderse hasta 30 minutos.

Incluso, algunos conductores plantearon una alternativa para disminuir las afectaciones durante las horas de mayor demanda: que, de ser posible, parte de los trabajos se realice durante la noche.

“De ser posible, que este trabajo se haga por las noches, ya que por el día afecta mucho al traslado”, señalaron conductores.

¿Hasta cuándo permanecerán las afectaciones?

De acuerdo con el anuncio realizado por el Gobierno de Nuevo León, las restricciones viales fueron programadas del 26 de julio al 23 de octubre de 2026, debido a los trabajos relacionados con la construcción de la Estación Arboledas de la Línea 6. El tramo señalado comprende precisamente Eulogio Flores y Vereda de Tamarindos.

Las autoridades han recomendado a los automovilistas tomar precauciones, considerar más tiempo para sus traslados y atender la señalización y las indicaciones del personal vial, ante la presencia de maquinaria y trabajadores en la zona.

Una obra que lleva más de tres años

La Línea 6 del Metro no es un proyecto reciente. El Gobierno de Nuevo León anunció el inicio de sus trabajos en febrero de 2023. El proyecto contempla una extensión de aproximadamente 17.61 kilómetros, desde el centro de Monterrey hasta Apodaca, pasando por municipios como Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Apodaca.

De acuerdo con el Gobierno estatal, la nueva línea busca reducir los tiempos de viaje, disminuir el congestionamiento vial y reducir el uso de vehículos particulares.

Pero mientras la obra avanza, en este punto de Miguel Alemán los automovilistas deberán armarse de paciencia, salir con mayor anticipación y extremar precauciones, especialmente quienes diariamente utilizan los carriles principales ubicados entre las calles Eulogio Flores y Vereda de Tamarindos.