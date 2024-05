Candidatos a diputados federales se pelean en debate

Durante el debate entre candidatos a diputados federales en el Distrito 11, realizado en el Instituto Tecnológico de Nuevo León, el candidato Pedro Garza Treviño, representante de la coalición PRI, PAN y PRD, estalló iracundo tras ser cuestionado por formar parte de dicha coalición, cuando años atrás esos partidos eran rivales.

El detonante de su episodio de furia fue un comentario de la candidata Laura Paula López Sánchez, de Movimiento Ciudadano, quien además lanzó acusaciones directas hacia Garza Treviño, cuestionando su integridad y trayectoria política.

"Sabes quién soy... que fácil te fuiste, te fuiste porque ya no pudiste acomodar a nadie. ¡Arriba el PAN!, soy del PAN", gritó el candidato.

Lo que siguió fue un cadena de gritos de Garza Treviño defendiendo su posición y López Sánchez manteniendo su postura.

La tensión llegó a su punto máximo cuando un espectador, presuntamente hijo de López Sánchez, se sumó a la disputa, desencadenando una serie de enfrentamientos físicos entre militantes y simpatizantes de ambos bandos dentro de la sala.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, con usuarios expresando su indignación y condenando el comportamiento violento y machista de Garza Treviño.

Estos ataques personales y la agresión física eclipsaron cualquier intento de discusión racional que proporcionen información importante para los votantes en el día de las elecciones, que se efectuarán el próximo domingo 2 de junio.

Desde Movimiento Ciudadano Nuevo León, condenamos el violento comportamiento del candidato del PRIAN Pedro Garza Treviño en contra de nuestra candidata al Distrito Federal 11 Laura Paula López Sánchez.



Pedro Garza Treviño se disculpa por su comportamiento agresivo

Tras el enfrentamiento durante el debate, el candidato Pedro Garza Treviño, ofreció una disculpa pública pero solo dirigida al Instituto Nacional Electoral, institución que organizó el debate, así como para el Instituto Tecnológico de Nuevo León y para la ciudadanía en general; sin embargo, no incluyó a la candidata de Movimiento Ciudadana en las disculpas.

“Pido disculpas a la ciudadanía de Guadalupe, al INE y al Tec de Nuevo León por mi reacción ante la difamación y agresión de la candidata de MC, y le recuerdo no me bajo, ni me rajo”, dijo Garza Treviño en un video que compartió en redes sociales.

En el video incluyó una publicación en la que recalca que los que fueron violentadores fueron sus contrincantes del partido Movimiento Ciudadano.

"Responder ante sus acusaciones y difamaciones no es violencia. La única violencia fue por parte de MC al aventarme un celular y golpear a miembros de nuestro equipo".

A pesar de esto, el aspirante de la coalición no logró reparar el daño causado por su comportamiento impulsivo.

