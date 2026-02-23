Cancelan vuelos a Puerto Vallarta y Guadalajara en Monterrey

Según la información proporcionada por el personal aeroportuario, las cancelaciones estarían relacionadas con los disturbios y bloqueos registrados en el país

En el Aeropuerto Internacional de Monterrey se reportaron afectaciones en algunos vuelos programados para este domingo, luego de que personal de aerolíneas informara sobre cancelaciones en rutas nacionales.

Cancelan vuelos a Puerto Vallarta y Guadalajara

De acuerdo con las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus, fueron cancelados vuelos con destino a Puerto Vallarta y Guadalajara, lo que generó incertidumbre entre los pasajeros que tenían programado viajar durante esta jornada.

Relacionan cancelaciones con disturbios y bloqueos

Según la información proporcionada por el personal aeroportuario, las cancelaciones estarían relacionadas con los disturbios y bloqueos registrados desde temprana hora en distintos puntos del país, tras un operativo federal realizado en la zona de Tapalpa, donde fue abatido el líder criminal conocido como “El Mencho”.

Reactivación dependerá del contexto de seguridad

Representantes de las aerolíneas indicaron que la reactivación de los vuelos dependerá de cómo evolucione la situación de seguridad en las próximas horas, por lo que recomendaron a los pasajeros mantenerse en contacto directo con las compañías para conocer el estatus de sus viajes.

Mientras tanto, en el aeropuerto se vive un ambiente de incertidumbre, ya que algunos usuarios buscan reprogramar sus vuelos en los módulos de atención, mientras que otros permanecen a la espera de nueva información sobre sus itinerarios.