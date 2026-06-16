Cancelan por fuertes lluvias el FIFA Fan Festival™ de este lunes

La medida busca reducir riesgos para los asistentes y garantizar que las actividades puedan desarrollarse en condiciones seguras una vez que mejore el clima.

Las intensas lluvias que afectan al área metropolitana de Monterrey provocaron la cancelación de actividades del FIFA Fan Festival™ Monterrey durante este lunes 15 de junio, informaron los organizadores a través de un comunicado oficial.

La suspensión temporal se anunció como una medida preventiva ante las condiciones meteorológicas registradas en la ciudad, con el objetivo de proteger a los asistentes, trabajadores, voluntarios y aliados que participan en el evento.

Organizadores anuncian cierre temporal

Mediante una publicación difundida en sus canales oficiales, el comité organizador informó que el recinto permanecerá cerrado durante toda la jornada.

"Debido a las condiciones meteorológicas que se presentan en el área metropolitana de Monterrey, y cuidando la seguridad de nuestros invitados, personal, voluntarios y aliados, el FIFA Fan Festival™ Monterrey permanecerá cerrado hoy lunes 15 de junio".

La decisión ocurre en medio de las precipitaciones que han afectado distintos puntos de la zona metropolitana durante las últimas horas, generando complicaciones en la movilidad y acumulación de agua en diversos sectores.

Invitan a mantenerse atentos a futuras actualizaciones

Los organizadores señalaron que cualquier información relacionada con la reanudación de actividades o posibles cambios en la programación será comunicada a través de los canales oficiales del evento.

"Agradecemos su comprensión. Les invitamos a seguir los canales oficiales del FIFA Fan Festival™ Monterrey para conocer cualquier actualización adicional".

Hasta el momento no se han dado a conocer modificaciones para las actividades programadas en fechas posteriores, por lo que se espera que las autoridades y organizadores evalúen la evolución de las condiciones climáticas antes de emitir nuevos avisos.

Gobierno confirma cierre temporal del FIFA Fan Festival™: ¿Habrá mañana?

Las actividades del FIFA Fan Festival™ Monterrey fueron suspendidas este lunes 15 de junio debido a las condiciones meteorológicas registradas en el área metropolitana de Monterrey.

A través de un comunicado, lel gobierno del Estado informó que la medida se tomó como una acción preventiva para proteger la seguridad de asistentes, personal operativo, voluntarios y aliados que participan en el evento.