Cancelan licencia a conductor de camión que circuló por banqueta

Recientemente, se viralizó el video de un camión urbano de la ruta 109 que circuló sobre la banqueta en la avenida Miguel Alemán para evitar el tráfico.

Los hechos captados por la cámara corporal de un motociclista se registraron la tarde de este lunes sobre la avenida Miguel Alemán en Apodaca.

Derivado de este incidente, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad identificó al conductor de la unidad e informó que le fue cancelada definitivamente su licencia de conducir.

La ruta 109 con número económico 3209 pertenece a la empresa Unión de Permisionarios Ruta Larga 3 S.A. de C.V.

A través de un comunicado, la dependencia estatal reprobó completamente la decisión del conductor, a quien identificó como Gildardo de la Torre Cobos de circular sobre la banqueta, poniendo en riesgo a las personas que iban a bordo de la unidad.

"Este tipo de conductas no representan la misión del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, que busca proporcionar a la comunidad un servicio de transporte público seguro y confiable, garantizando el derecho humano a la movilidad, con el fin de asegurar el efectivo desplazamiento de personas en condiciones de seguridad vial, entre otros", se lee en el comunicado.