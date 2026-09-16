Cancelan Grito de Independencia tras violencia en General Treviño

La alcaldesa Maribel Hinojosa García, quien informó sobre la suspensión de las actividades programadas para esta noche como una medida preventiva

La celebración por el Grito de Independencia fue cancelada en el municipio de General Treviño, Nuevo León, luego del enfrentamiento registrado entre elementos de Fuerza Civil y un grupo de civiles armados durante el transcurso del lunes.

La decisión fue anunciada a través de las redes sociales del Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Maribel Hinojosa García, quien informó sobre la suspensión de las actividades programadas para esta noche como una medida preventiva ante los hechos de violencia registrados en la localidad.

El festejo estaba contemplado para realizarse en la plaza principal de General Treviño y comenzaría desde las 17:00 horas, con la presentación del Grupo Atrailerados como parte del programa preparado para conmemorar las fiestas patrias.

La cancelación se dio después de que autoridades estatales reportaran un enfrentamiento ocurrido como parte del denominado Operativo Muralla, desplegado en el municipio mediante patrullajes estratégicos de Fuerza Civil en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, elementos de seguridad ubicaron varios vehículos en los que viajaban civiles armados. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos habrían iniciado una agresión contra los uniformados, quienes repelieron el ataque.

El saldo preliminar del enfrentamiento es de siete presuntos delincuentes abatidos y dos personas detenidas. Además, dos vehículos utilizados por los agresores terminaron calcinados, debido a que en su interior se encontraba material flamable.

En el sitio también fueron aseguradas siete armas de fuego, diversos cartuchos y equipo táctico.

Fuerza Civil y los elementos de la Defensa que participaron en el operativo fueron reportados ilesos. La zona permaneció bajo resguardo de las autoridades, mientras personal de Protección Civil trabajaba para controlar el fuego generado por los vehículos.

Como parte del despliegue de seguridad, fueron activados vuelos de reconocimiento, mientras que agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al lugar para realizar las primeras indagatorias.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no se tienen reportes de vehículos de civiles afectados durante el enfrentamiento.

Ante este escenario, el Gobierno Municipal determinó suspender la celebración del Grito de Independencia, dejando a los habitantes de General Treviño sin el festejo que había sido preparado para esta noche.