Cancela Juárez 800 hipotecas para asegurar patrimonio de la gente

En un acto de justicia social y seguridad jurídica, el alcalde de Juárez, Félix Arratia Cruz, encabezó la entrega del programa gratuito de cancelación de hipotecas, una iniciativa realizada en colaboración estratégica con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
Este programa tiene como objetivo principal liberar el patrimonio de las familias que han culminado el pago de sus créditos, eliminando trámites burocráticos y costos que anteriormente frenaban la consolidación legal de sus hogares.
Juárez: Líder en Crecimiento de Vivienda
Durante el evento, Arratia Cruz subrayó que el municipio se ha consolidado como el de mayor crecimiento habitacional en el área metropolitana, lo que obliga a la administración a redoblar esfuerzos en materia de regularización.
“Este documento representa años de esfuerzo; significa seguridad jurídica, patrimonio y tranquilidad para cientos de familias de nuestro municipio”, expresó el alcalde.