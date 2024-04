Canavati busca restaurar confianza en cuerpos de seguridad

Nos quieren vender que sólo con Grupos Rudos se puede resolver el problema de la seguridad… ¡Falso! Son los grupos rudos los causantes de esta situación… no podemos pactar con el diablo, yo no voy a pactar con el diablo, no debemos regresar a ese pasado que tantas consecuencias trajo a nuestro municipio, dijo la candidata de Movimiento Ciudadano.

Tenemos que avanzar con tecnología, tenemos que avanzar hacia el futuro, no avanzar hacia el pasado con grupos rudos y con aquello que nos tiene, así como nos tiene el día de hoy.