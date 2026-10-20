Canasta básica en Monterrey supera los $910 pesos en octubre 2026

La última ocasión en que Nuevo León destacó por los altos costos en sus productos fue en septiembre de 2026, cuando la canasta superó los $930

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló este lunes que una de las canastas básicas más caras de México se encuentra en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con el titular Iván Escalante, el valor de la canasta de 24 productos alcanzó los $912.98 pesos, superando la meta establecida de $910 pesos, al igual que un supermercado de Hermosillo, Sonora.

En contraste, la localidad con el precio más bajo del país registró $721.50 pesos, lo que representa una diferencia de más de 190 pesos entre ambas zonas.

También reconoció a las cadenas de autoservicio por mantener los precios por debajo del límite establecido.

"Un reconocimiento a todas las cadenas de autoservicio porque estan cumpliendo el precio promedio por debajo de la meta que está en el Acuerdo Voluntario", explicó.

La última ocasión en que Nuevo León destacó por los altos costos en sus productos fue en septiembre de 2026, cuando la canasta superó los $933.30.

El precio adquisitivo más alto fue el de $943.86 pesos, cuando un supermercado del municipio de San Nicolás superó la meta en noviembre de 2025.

También alertan sobre precios excesivos en gasolina Premium

Durante los monitoreos realizados se detectaron estaciones de servicio que comercializan la gasolina premium a $30 pesos o más por litro.

Destacó que, aunque este combustible no forma parte del Acuerdo Nacional con el sector gasolinero, ese monto no se justifica, ya que la gasolina premium también recibe estímulos fiscales, al igual que la regular y el diésel.

- Con información de Diana Valeria Leyva -