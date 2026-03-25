Canal boliviano entrevista a regios recién salidos de prisión

De acuerdo con su testimonio, los amigos estaban de camino a buscar una bocina, pero no la encontraron, fue entonces que autoridades se los llevaron detenidos

La gente de los medios sabe que todo puede pasar cuando estás en vivo; momentos malos, buenos o a veces chuscos, como fue el caso de una televisora boliviana que se encuentra en Monterrey para seguir el Repechaje Mundialista.

Muy temprano este martes 24 de marzo, un reportero se encontraba realizando un enlace hasta su país, cuando, muy animado, invitó a dos regios para comentar sobre el partido que tendrá su selección contra Surinam en unos días.

Al entrar a cuadro, el reportero le preguntó a uno de los hombres, que se identificó como "Pedro", si venían saliendo del trabajo, a lo que él respondió con una risa y aseguró que justamente venían saliendo de estar en la cárcel.

De acuerdo con su testimonio, "Pedro" y su amigo, este domingo por la noche estaban de camino a buscar una bocina, pero no la encontraron, fue entonces que las autoridades se los llevaron detenidos.

El amigo de "Pedro", quien no dio su nombre, comentó que tuvieron que pasar dos días detenidos porque no podían pagar la fianza que, aseguraron, era de $7,000 pesos.

Una lección de vida

Pese a que estuvieron detenidos solo un par de horas, los amigos, quienes ya se dirigían rumbo a sus casas, afirmaron que durante su estancia tras las rejas reflexionaron sobre el valor de la comida casera, tener una casa, cama y a su familia.

¿Cuándo juega Bolivia contra Surinam?

Este partido, que será histórico para ambas selecciones, se jugará el jueves 26 de marzo a las 16:00 horas en el Estadio Monterrey, donde se espera una buena entrada por parte de la afición regia y varios turistas que realizarán el viaje desde Sudamérica.

El ganador de este encuentro se enfrentará a Irak en la Final del Repechaje, donde se definirá el último boleto a la Copa del Mundo. Este partido será el martes 31 de marzo a las 21:00 horas, también en el "Gigante de Acero".