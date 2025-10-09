Cañada en Catujanes fue mal canalizada, aseguran expertos

Especialistas indican que cañada en fraccionamiento fue mal canalizada; desarrolladora Trazzo Urbano hizo desembocar cauce en una cancha

De acuerdo con expertos, la tragedia ocurrida en el Fraccionamiento Catujanes, al sur de Monterrey, no puede explicarse de otra forma más que por la mala operación del drenaje pluvial construido por la desarrolladora, en este caso la empresa Trazzo Urbano Internacional, subsidiaria del Grupo Internacional de Inversiones (IDEI).

Incluso, imágenes obtenidas por el dron de INFO7 ponen en evidencia que una importante cañada, que fue convertida en área verde dentro del fraccionamiento, termina desembocando en una cancha deportiva, y luego en una calle, lo que facilitaría que el agua se desborde e inunde las casas, como aparentemente pasó en el fatídico 25 de septiembre en el que se inundó una residencia causando la muerte de un bebé.

Según voces expertas, los pluviales fueron mal diseñados, y probablemente están mal ubicados, porque además en esa área del sur de Monterrey es común desviar los escurrimientos de agua para tener más espacio urbanizable.

En entrevista, el vicepresidente técnico del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, Ricardo Cavazos, indicó que conoce la zona y sabe que, como sigue en desarrollo, los canales pluviales son insuficientes y no están en los escurrimientos naturales que van al arroyo La Chueca, sino que en algunos casos hay desvíos.

Incluso indicó que tras la tormenta del 25 de septiembre, él realizó un recorrido por la zona de la Estanzuela y La Rioja, que son aledañas a ese fraccionamiento, y vio que los canales pluviales no operaban adecuadamente.

“Se pudieron haber presentado posibles desvíos (de los escurrimientos), posibles alteraciones a lo que es su comportamiento; ya no decimos natural porque ya no estamos en una zona natural, ya ahí estamos en una zona ya urbana.

Ayer, INFO7 dio a conocer que, según vecinos de la colonia y colectivos, el Fraccionamiento Catujanes se construyó sobre una cañada y que incluso el municipio de Monterrey, allá por el 2018, les exigió mejorar las obras hidrológicas.

La tramitación de ese expediente corrió a cargo del apoderado legal de la empresa Trazzo Urbano Internacional, Gustavo Adolfo Backhoff Pliego, y de la empresa Desarrollo Inmobiliario Habitacional, que también intervino en la construcción, Horacio González Elizondo.

Trazzo Urbano Internacional es parte de Grupo IDEI, que pertenece al empresario Alberto de la Garza Evia.