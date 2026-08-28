Canacar reconoce avances de Nuevo León en seguridad

Canacar destacó las acciones de seguridad y coordinación de Nuevo León con el sector transportista, así como la reducción de la inseguridad

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) reconoció al Gobierno de Nuevo León por las acciones implementadas en materia de seguridad y coordinación con el sector transportista, al destacar una disminución en los índices de inseguridad que afectan a operadores y empresas.

A través de un comunicado, Eric Peñalver Serna, vicepresidente Regional Noreste de Canacar, expresó su agradecimiento al Gobierno estatal por la apertura y coordinación mediante la Mesa Semanal de Paz.

“Deseo expresar nuestro más amplio reconocimiento y agradecimiento al Gobierno del Estado de Nuevo León por la apertura, coordinación y compromiso que ha demostrado a través de la Mesa Semanal de Paz”, señaló.

Peñalver Serna destacó que para el autotransporte de carga es especialmente relevante la reducción de los niveles de inseguridad, al considerar que representa un resultado del trabajo conjunto entre autoridades, organismos empresariales y sociedad.

Canacar destaca reducción de inseguridad en Nuevo León

“La importante disminución en los índices de inseguridad que afectan a nuestros transportistas, operadores y empresas representa un resultado que valoramos profundamente”, afirmó.

El vicepresidente Regional Noreste consideró además que Nuevo León se ha convertido en ejemplo nacional en materia de seguridad para el sector, al señalar que la comunicación permanente y la coordinación institucional han permitido generar mejores condiciones para el traslado de mercancías.

“Desde Canacar consideramos que Nuevo León se ha convertido en un referente y ejemplo para otras entidades del país”, sostuvo.

La cámara también manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en la prevención y combate de posibles actos de corrupción en distintos puntos del estado, así como mantener un compromiso con la legalidad, la transparencia y la denuncia.

Finalmente, Peñalver Serna reiteró el reconocimiento de los integrantes de Canacar al Gobierno estatal y su intención de continuar trabajando de manera coordinada para mantener a Nuevo León como “un estado líder, seguro, competitivo y ejemplo a nivel nacional”.