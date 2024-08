Camionetas en mal estado dejan lesionados en Real de 14

Llevábamos menos de 10 minutos en el camino cuando vemos a dos adultos pidiendo ayuda. Estaban llenos de sangre y con huesos rotos, gritaban pidiendo ayuda, porque su camioneta particular se había ido al barranco y había personas aún adentro. Le pedimos al conductor detenerse para ayudar y el conductor no quiso que por qué él no podía hacer nada.

Y nos llevó a la primera parada que estaba justo a unos metros de donde cayó la camioneta; estando ahí estaba una mujer y su pequeña niña en las peores condiciones. Las personas que estuvimos ahí ayudamos a las personas con lo que podíamos, ya que no se podía hacer mucho hasta que llegara la ayuda, escribió en su Facebook.