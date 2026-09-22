Camionetas chocan de frente en el centro de Monterrey

Ambas impactaron de frente, donde la unidad cerrada blanca, tras el impacto, se proyectó contra un poste, quedando totalmente destruida de la parte frontal

Los hechos ocurrieron sobre la calle Reforma y Héroes del 47 en el centro de Monterrey, los vehículos participantes fueron dos camionetas blancas, una tipo pickup.

Camioneta terminó proyectada contra un poste

Ambas impactaron de frente, donde la unidad cerrada blanca, tras el impacto, se proyectó contra un poste, quedando totalmente destruida de la parte frontal. Su conductor, un sujeto que no fue identificado, salió por su cuenta, siendo atendido por terceros.

Así mismo, la unidad pickup también sufrió un golpe frontal, quedando en medio de la vía. Al lugar arribaron elementos de primeros auxilios, quienes descartaron personas lesionadas, elementos de la policía vial municipal se encargaron del abanderamiento y del retiro de vehículos.