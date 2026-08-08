Camioneta vuelca en la carretera a Saltillo; ocupantes ilesos

Camioneta con placas de Tamaulipas vuelca en la carretera a Saltillo, en García; dos ocupantes fueron atendidos y un perro salió ileso.

Una camioneta con placas del estado de Tamaulipas terminó volcada sobre la carretera a Saltillo, a la altura del kilómetro 38, luego de que el conductor presuntamente perdió el control de la unidad mientras se dirigían hacia Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, los tripulantes viajaban con destino al estado vecino cuando ocurrió el accidente. Se indicó que aparentemente tenían como objetivo visitar el municipio de García, sin embargo, el viaje terminó en una volcadura.

Al lugar acudieron elementos de Fuerza Civil, quienes realizaron labores de resguardo y delimitaron la zona para evitar otro incidente, mientras paramédicos de Cruz Roja atendieron a dos personas que viajaban en la camioneta.

Tras la valoración médica, los socorristas descartaron que presentaran lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

La unidad permanece en el sitio mientras se espera el arribo de una grúa para retirarla y liberar la zona. En el vehículo también viajaba un perro, el cual resultó ileso tras el accidente.