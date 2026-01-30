Camioneta tipo van se incendia en cruce vial de Guadalupe

Pese a lo aparatoso del hecho, no se reportaron personas lesionadas, ni daños a establecimientos de la zona, pese a lo llamativo del fuego

Una camioneta tipo van terminó completamente consumida por el fuego la noche del jueves en el cruce de la avenida San Sebastián y Pablo Olivas, en el municipio de Guadalupe, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y afectaciones momentáneas a la circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando la unidad comenzó a incendiarse mientras se encontraba sobre la vialidad.

Testigos alertaron a las autoridades al observar cómo las llamas se propagaban rápidamente, generando una columna de humo visible desde varios puntos del sector.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Guadalupe y Bomberos del municipio, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar el incendio, evitando que el fuego se extendiera a otros vehículos o a comercios cercanos.

Pese a lo aparatoso del hecho, no se reportaron personas lesionadas, ni daños a establecimientos de la zona. Una vez que la situación fue controlada, se realizó el retiro de la unidad siniestrada y se procedió a la liberación total de la circulación.

De forma preliminar, se presume que un desperfecto en el motor habría originado el incendio, aunque serán las autoridades correspondientes quienes determinen con precisión las causas del siniestro.