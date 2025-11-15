Camioneta se queda sin frenos y ocasiona daños en San Jerónimo

En el lugar, trabajadores del municipio llegaron para limpiar el escombro que generó esta situación, para evitar riesgos en la vialidad

Una camioneta marca Ford blanca se quedó sin frenos mientras circulaba en bulevard Puerta del Sol a la altura de Colinas de San Jerónimo 3er Sector, generando daños en la zona.

De acuerdo con testigos, el conductor del vehículo, al percatarse de la situación, para evitar un accidente mayor, decide subirse al bandejón ubicado a lado de la vialidad, en el camino, impactando contra una estructura qué formaba parte de unas escaleras en esta zona.

La camioneta finalmente pudo detenerse unos metros adelante.

De inmediato, elementos de Movilidad de Monterrey y Protección Civil de Nuevo León llegaron al lugar para atender a los tres tripulantes del vehículo, a quienes se les descartaron lesiones y se retiraron del sitio por su propio medio.

En el lugar, trabajadores del municipio llegaron para limpiar el escombro que generó esta situación, para evitar riesgos en la vialidad.