Camioneta se pasa el rojo y provoca choque en Centro de Monterrey

Tras la colisión, una mujer y un hombre resultaron con diversas lesiones, por lo que fueron atendidos en el lugar por paramédicos

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Una camioneta que presuntamente no respetó la luz roja de un semáforo provocó un choque tipo crucero que dejó a dos personas lesionadas, la mañana de este lunes en calles del Centro de Monterrey.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas en el cruce de Doctor Coss Norte y Ruperto Martínez Oriente, donde colisionaron dos vehículos.

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, uno de los vehículos involucrados fue una camioneta, cuyo conductor presuntamente habría avanzado cuando el semáforo se encontraba en rojo, ocasionando el impacto contra un Chevrolet.

Tras la colisión, una mujer y un hombre resultaron con diversas lesiones, por lo que fueron atendidos en el lugar por paramédicos de Protección Civil de Nuevo León y personal de auxilio.

Luego de ser valorados, se determinó que las lesiones que presentaban no eran de gravedad y, afortunadamente, ninguno de los dos requirió ser trasladado a un hospital.

Elementos de Tránsito de Monterrey acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió la colisión.

El percance generó afectaciones a la circulación en uno de los sentidos de Ruperto Martínez, además de complicaciones momentáneas para los automovilistas que transitaban por Doctor Coss..