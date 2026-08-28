Camioneta se incendia por corto circuito en General Terán

Por: Alejandro García 27 Agosto 2026, 11:00 Compartir

Un cortocircuito provocó el incendio de una camioneta afuera de una tortillería en La Purísima, General Terán, dejándola como pérdida total. No hubo lesionados.

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Un cortocircuito provocó el incendio en una camioneta y la movilización del personal del departamento de Protección Civil para controlar el fuego. El incendio se registró afuera de una tortillería llamada Merari, localizada en la comunidad La Purísima en el mencionado municipio. De acuerdo a las autoridades de General, te harán del departamento de Protección Civil; señalaron que un cortocircuito provocó el incendio del vehículo. Las llamas alcanzaron el material flamable, considerando la unidad como pérdida total. Al lugar arribó la policía local para recabar datos de cómo ocurrió el siniestro. Nos reportaron personas lesionadas; únicamente los daños materiales al momento del incendio registrado en la camioneta, quedando considerada como pérdida total.