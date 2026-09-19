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Camioneta se incendia por chispa en motor en Monterrey

Por: INFO 7

17 Septiembre 2026, 16:04

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El siniestro generado por una chispa movilizó a Bomberos de Nuevo León y Protección Civil para controlar los daños materiales.

Camioneta se incendia por chispa en motor en Monterrey

Un grupo de trabajadores se llevó un susto esta tarde en el Centro de Monterrey, luego de que una camioneta Nissan Estacas comenzó a incendiarse dentro de un terreno donde laboraban, en el cruce de las calles Tapia y Galeana.

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El incidente ocurrió mientras realizaban unos trabajos de soldadura en el lugar; aparentemente, una chispa alcanzó el área del motor del vehículo y detonó el fuego.

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Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Nuevo León, PC Monterrey y Bomberos del estado se movilizaron rápidamente al sitio para sofocar las llamas antes de que la situación pasara a mayores.

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Las autoridades identificaron al propietario de la camioneta como Iván Marcelo Herrera Saucedo y confirmaron que, afortunadamente, el percance quedó solo en daños materiales, ya que no se registraron personas lesionadas.

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Con información de Samantha Treviño.

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