Camioneta se incendia por chispa en motor en Monterrey

El siniestro generado por una chispa movilizó a Bomberos de Nuevo León y Protección Civil para controlar los daños materiales.

Un grupo de trabajadores se llevó un susto esta tarde en el Centro de Monterrey, luego de que una camioneta Nissan Estacas comenzó a incendiarse dentro de un terreno donde laboraban, en el cruce de las calles Tapia y Galeana.

El incidente ocurrió mientras realizaban unos trabajos de soldadura en el lugar; aparentemente, una chispa alcanzó el área del motor del vehículo y detonó el fuego.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Nuevo León, PC Monterrey y Bomberos del estado se movilizaron rápidamente al sitio para sofocar las llamas antes de que la situación pasara a mayores.

Las autoridades identificaron al propietario de la camioneta como Iván Marcelo Herrera Saucedo y confirmaron que, afortunadamente, el percance quedó solo en daños materiales, ya que no se registraron personas lesionadas.

Con información de Samantha Treviño.