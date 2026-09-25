Camioneta se incendia en Ruiz Cortines y Guerrero

Por: Danea Lázaro 24 Septiembre 2026, 18:56 Compartir

El siniestro dejó pérdidas materiales en herramienta y papelería, por lo que Protección Civil acudió para descartar más riesgos.

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Mientras se encontraba circulando sobre la avenida Vicente Guerrero, en la colonia Del Prado, en Monterrey, un hombre resultó ileso luego de que su camioneta se incendiara. Fue en el cruce con la avenida Ruiz Cortines donde, según el conductor, el vehículo se apagó y comenzó a salir humo del cofre, para posteriormente incendiarse, consumiendo rápidamente todo el vehículo. Ante esto se realizó el reporte, arribando elementos de bomberos de Nuevo León, quienes con diferentes maniobras lograron apagar las llamas. En el interior del vehículo se encontraba herramienta y papelería, las cuales resultaron afectadas por el fuego. Elementos de Protección Civil de Monterrey descartaron riesgos y personas afectadas, quedando a cargo personal de Movilidad de Monterrey para el retiro de la unidad.