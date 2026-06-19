Camioneta se incendia en estacionamiento de supermercado en Santa

Durante la atención de la emergencia también fue valorado el propietario del vehículo, identificado como David Rodríguez, de 71 años

Una camioneta fue consumida parcialmente por el fuego mientras se encontraba estacionada en un centro comercial ubicado sobre el bulevar Díaz Ordaz, en el municipio de Santa Catarina.

El incidente se registró en el área de estacionamiento de una tienda de autoservicio, donde una camioneta Dodge Journey color guinda presentó un incendio que afectó por completo la parte frontal de la unidad, además de causar daños en el interior del vehículo.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y evitar riesgos para las personas que se encontraban en la zona.

Durante la atención de la emergencia también fue valorado el propietario del vehículo, identificado como David Rodríguez, de 71 años, quien manifestó presentar mareos.

Paramédicos le brindaron atención médica en el sitio, reportándolo estable y sin necesidad de traslado a un hospital.

Una vez controlada la situación, personal de Movilidad quedó a cargo de las labores correspondientes en el lugar.