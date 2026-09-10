Camioneta se incendia cuando regresaban del trabajo en Monterrey

Una camioneta comenzó a incendiarse mientras la propietaria y sus acompañantes regresaban de trabajar, informó Protección Civil de Nuevo León.

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Una camioneta terminó envuelta en llamas durante la madrugada de este miércoles, luego de que aparentemente se registrara una falla que provocó un incendio en el área del motor y parte del tablero, en calles del Centro de Monterrey.

El incidente ocurrió alrededor de la 01:38 horas, en el cruce de Carlos Salazar y Capitán Aguilar, donde fue reportado el incendio de una camioneta GMC Terrain color guinda.

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, la propietaria y sus acompañantes regresaban de trabajar cuando se percataron de que la unidad comenzaba a incendiarse.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, elementos de la Policía de Monterrey ya realizaban maniobras para controlar las llamas, por lo que el fuego se encontraba contenido y sin riesgo de propagarse a otros vehículos o inmuebles.

Posteriormente arribaron elementos de Bomberos Nuevo León, quienes realizaron labores de sofocación y enfriamiento hasta lograr extinguir por completo el incendio.

La camioneta presentó daños principalmente en el área del motor y en parte del tablero del interior.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Luego de concluir las labores de emergencia y descartar riesgos adicionales, las unidades de Protección Civil se retiraron del lugar y continuaron con sus labores.