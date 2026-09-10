Camioneta se incendia cuando regresaban del trabajo en Monterrey

Una camioneta terminó envuelta en llamas durante la madrugada de este miércoles, luego de que aparentemente se registrara una falla que provocó un incendio en el área del motor y parte del tablero, en calles del Centro de Monterrey.
El incidente ocurrió alrededor de la 01:38 horas, en el cruce de Carlos Salazar y Capitán Aguilar, donde fue reportado el incendio de una camioneta GMC Terrain color guinda.
De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, la propietaria y sus acompañantes regresaban de trabajar cuando se percataron de que la unidad comenzaba a incendiarse.
A la llegada de los cuerpos de emergencia, elementos de la Policía de Monterrey ya realizaban maniobras para controlar las llamas, por lo que el fuego se encontraba contenido y sin riesgo de propagarse a otros vehículos o inmuebles.
Posteriormente arribaron elementos de Bomberos Nuevo León, quienes realizaron labores de sofocación y enfriamiento hasta lograr extinguir por completo el incendio.
La camioneta presentó daños principalmente en el área del motor y en parte del tablero del interior.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.
Luego de concluir las labores de emergencia y descartar riesgos adicionales, las unidades de Protección Civil se retiraron del lugar y continuaron con sus labores.