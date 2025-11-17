Camioneta se impacta contra tienda de conveniencia en Monterrey

Ventanas, puertas y la propia estructura resultaron dañadas por el fuerte impacto del vehículo. Además, dos personas resultaron lesionadas

Al menos dos personas resultaron lesionadas luego de impactar la camioneta en la que se trasladaban contra una tienda de conveniencia la mañana de este domingo en el Centro de Monterrey.

Los hechos sucedieron en la sucursal ubicada en la esquina de Félix U. Gómez y Jesús Ma. Garza, de la colonia Obrera, donde la fachada del inmueble se vio afectada por el fuerte impacto.

Elementos de Protección Civil Nuevo León y Monterrey acudieron hasta el sitio para realizar las labores correspondientes para descartar daños, debido a que la camioneta quedó incrustada sobre la entrada del local, lo que provocó daños en la estructura, así como en las puertas y ventanas del lugar.

Aparentemente el vehículo era conducido a exceso de velocidad, pues terminó sobre uno de los bolardos que delimitan la banqueta de dicho cruce.

Personal de rescate informó que tanto el conductor como la mujer que lo acompañaba no fueron encontrados en el lugar, debido a que se trasladaron por sus propios medios hacia el Hospital Muguerza.

Fueron identificados como Alejandro Mendiola, de 29 años; y Celica Danae de 36.

Agentes de vialidad arribaron a la zona para realizar las labores correspondientes.