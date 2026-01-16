Camioneta se estrella en tienda de San Pedro y deja un lesionado

Una conductora de la tercera edad perdió el control de su camioneta y se introdujo a una tienda de conveniencia; una cajera resultó lesionada sin gravedad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una camioneta se estrelló la noche del jueves dentro de una tienda de conveniencia ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, luego de que el conductor presuntamente perdiera el control de la unidad, dejando como saldo a una cajera lesionada.

El accidente fue reportado alrededor de las 21:50 horas en el cruce de Alberto R. González y la avenida Roberto Garza Sada, en la colonia Carrizalejo, cuando una camioneta Toyota Highlander ingresó de manera repentina al establecimiento, atravesando el área frontal del negocio.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor, una persona de la tercera edad, habría confundido los pedales, lo que provocó que la unidad avanzara sin control y se introdujera al interior del local. El vehículo impactó la estantería y el área de cajas, generando momentos de pánico entre empleados y clientes que se encontraban en el sitio.

Durante el percance, una de las cajeras resultó lesionada en una pierna tras ser alcanzada por el mobiliario desplazado. La trabajadora fue identificada como Yuridia Díaz, de 21 años de edad, quien fue atendida por paramédicos en el lugar.

Tras la valoración médica, se determinó que la joven no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital y permaneció en el sitio bajo observación.

Elementos de auxilio acudieron para asegurar la zona y realizar las labores correspondientes, mientras que autoridades de tránsito elaboraron el parte oficial para el deslinde de responsabilidades. Personal de Protección Civil de Nuevo León y San Pedro brindó apoyo tras el reporte del accidente.

Las investigaciones continúan para esclarecer con precisión cómo ocurrieron los hechos. Hasta el cierre de esta información, no se reportaban más personas lesionadas.