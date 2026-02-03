Camioneta se estrella contra tubería de gas y agua en Monterrey

Al lugar acudieron cuatro unidades de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos de Protección Civil estatal y municipal

Un accidente vial se registró sobre el Boulevard Antonio L. Rodríguez, en el municipio de Monterrey, luego de que una camioneta se estrellara contra una tubería de gas y agua que se encuentran al exterior de un edificio.

¿Dónde ocurrió el accidente en el Boulevard Antonio L. Rodríguez?

El percance ocurrió en el tramo comprendido entre las calles Materiales y Monterrey, lo que generó una situación de riesgo debido a la afectación de la línea de gas.

¿Por qué se cerró la circulación en ambos sentidos?

Ante el peligro, autoridades determinaron el cierre total de la circulación en ambos sentidos del Boulevard, mientras se realizaron las maniobras necesarias para eliminar riesgos y garantizar la seguridad de la zona.

¿Cuántas personas fueron evacuadas tras el percance?

Además, de forma preventiva las corporaciones de auxilio evacuaron a un total de 90 personas de los edificios cercanos al percance.

Afortunadamente los ocupantes de la camioneta se encuentran estables. Actualmente la circulación ya fue restablecida.

