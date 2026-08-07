Camioneta se estrella contra poste tras presunto cerrón

El accidente se registró sobre la calle Vía Los Nogales, poco después de que el conductor ingresara a la colonia Las Jaras tras salir de la Carretera Nacional

Una camioneta terminó impactada contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, luego de que presuntamente otro vehículo le cerró el paso cuando circulaba por la colonia Las Jaras, al sur de Monterrey.

El accidente se registró sobre la calle Vía Los Nogales, poco después de que el conductor, identificado como José Álvarez, ingresó a la colonia tras salir de la Carretera Nacional.

De acuerdo con las primeras versiones, el automovilista perdió el control de la unidad luego de que otro vehículo presuntamente le realizó un cerrón.

Esto provocó que se proyectara contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, el cual quedó destruido y tendido sobre el cableado.

El conductor del vehículo presuntamente responsable huyó del lugar.

Pese a lo aparatoso del percance, José Álvarez resultó ileso y no fue necesario su traslado a un hospital.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Santiago, debido a que el accidente ocurrió en una zona limítrofe entre ambos municipios.

Los rescatistas valoraron al conductor y realizaron labores para controlar el derrame de líquidos del motor, colocando polvo absorbente con el fin de evitar riesgos para otros automovilistas.

Elementos de la Policía de Monterrey tomaron conocimiento del accidente y quedaron a cargo de las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.