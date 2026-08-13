Camioneta se estrella contra muro; dos jóvenes quedan lesionados

El percance vial fue reportado la madrugada del martes sobre la avenida Raúl Rangel Frías, en su cruce con avenida Aztlán, en la colonia Valle del Topo Chico.

Dos jóvenes resultaron lesionados luego de que una camioneta se estrellara contra el muro metálico de un paso elevado durante la madrugada de este martes, en Monterrey.

El accidente fue reportado alrededor de las 01:44 horas sobre la avenida Raúl Rangel Frías, en su cruce con avenida Aztlán, en la colonia Valle del Topo Chico.

De acuerdo con los primeros informes, la camioneta circulaba de sur a norte cuando, presuntamente a exceso de velocidad, el conductor perdió el control y terminó impactándose contra el muro metálico de protección del paso elevado.

La fuerza del impacto fue tal que dos de los jóvenes que viajaban en la unidad salieron proyectados al exterior, quedando lesionados sobre la zona del accidente.

Entre los lesionados se encontraba Alejandra Castillo, de 21 años, y Eric, de 19, quienes fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladados al Hospital Universitario.

Un tercer joven que viajaba como acompañante no presentó lesiones y no requirió traslado hospitalario.

Tras el impacto, la camioneta quedó con daños de consideración y dos carriles de la circulación de sur a norte resultaron afectados.

Fuentes en el lugar aseguraron que el conductor, identificado preliminarmente como Emmanuel, habría abandonado el lugar después del accidente.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey, paramédicos de la Cruz Roja y agentes de Tránsito de Monterrey, quienes realizaron las labores de auxilio y abanderamiento.

Una vez descartados riesgos en el lugar, la autoridad municipal quedó a cargo del sitio para continuar con las investigaciones y determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.