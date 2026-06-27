Camioneta se estrella contra grúa de obras del Metro en Guadalupe

Tras el fuerte impacto, la parte frontal de la camioneta quedó completamente destruida, evidenciando la magnitud del choque.

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Una movilización de cuerpos de auxilio se registró durante la madrugada de este viernes, luego de que una camioneta se impactara contra maquinaria utilizada en la construcción de la Línea 6 del Metro sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Guadalupe.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:25 horas, a la altura de la 2ª Avenida, en la colonia Arboledas de Nueva Lindavista, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Trax presuntamente perdió el control del volante mientras circulaba por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo primero colisionó contra un trafitambo colocado como señalamiento preventivo de la obra y posteriormente terminó estrellándose de lleno contra una grúa que opera en los trabajos de construcción del viaducto elevado.

Tras el fuerte impacto, la parte frontal de la camioneta quedó completamente destruida, evidenciando la magnitud del choque.

Testigos del accidente solicitaron apoyo inmediato a los cuerpos de emergencia, ante el temor de que el conductor hubiera quedado gravemente lesionado dentro de la unidad.

Paramédicos de Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al automovilista, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien presentaba heridas en el área de la cabeza.

Aunque las lesiones visibles generaron preocupación entre los presentes, el hombre se encontraba consciente al momento de recibir atención médica.

Las causas exactas del accidente serán determinadas por las autoridades correspondientes, aunque de manera preliminar se maneja un posible despiste al volante como origen del percance.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León permanecieron en el lugar para coordinar labores de seguridad y evitar riesgos adicionales en la zona de construcción.