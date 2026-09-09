Camioneta queda semivolcada tras choque en Cumbres

Elementos de Protección Civil de Monterrey atendieron además un derrame de hidrocarburos de aproximadamente cinco metros

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Una camioneta terminó en semi volcadura luego de que su conductor perdiera el control y se impactara contra un muro de contención en el cruce de Enrique C. Livas y Paseo de los Leones, en la colonia Cumbres Primer Sector, en Monterrey.

El accidente fue protagonizado por una Kia Sportage, conducida por José, de 22 años. Tras golpear el muro, la camioneta también derribó y dañó una luminaria, para finalmente quedar parcialmente volcada.

Durante el percance, una Mazda resultó afectada. Su conductor, Jesús, de 20 años, salió ileso y únicamente se reportaron daños materiales en el vehículo.

Conductor resultó con una herida en el brazo

José logró salir por su propio pie de la camioneta y fue valorado por los cuerpos de auxilio. Presentaba una herida en el brazo derecho, pero no sufrió lesiones que pusieran en riesgo su vida. El joven decidió no ser trasladado por Cruz Roja y permaneció en el lugar a la espera de recibir atención médica a través de su aseguradora.

Atienden derrame de hidrocarburos tras accidente

Elementos de Protección Civil de Monterrey atendieron además un derrame de hidrocarburos de aproximadamente cinco metros, para lo cual utilizaron material absorbente y evitaron que representara un riesgo.

Al sitio acudieron Protección Civil de Monterrey, Movilidad de Monterrey, Cruz Roja y Auxilio Vial. La zona quedó bajo responsabilidad de Movilidad de Monterrey, mientras se realizan las maniobras correspondientes.