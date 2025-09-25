Camioneta queda calcinada tras incendio en la Independencia

El conductor, quien logró ponerse a salvo, explicó a las autoridades que el fuego se propagó de inmediato, dejando la camioneta completamente calcinada

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un fuerte incendio consumió por completo una camioneta en calles de la colonia Independencia, en Monterrey, la noche de este martes, sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes, el siniestro se registró alrededor de las 21:25 horas en el cruce de Nuevo León y la avenida Independencia, donde la unidad comenzó a arder luego de que presuntamente se presentara un flamazo en la zona del cofre.

El conductor, quien logró ponerse a salvo, explicó a las autoridades que el fuego se propagó de inmediato, dejando la camioneta completamente calcinada.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como personal de Bomberos, quienes realizaron labores de control y enfriamiento para evitar que las llamas se extendieran a otros vehículos o inmuebles cercanos.

La emergencia, que fue controlada cerca de las 21:40 horas, no dejó riesgos adicionales en la zona.

Autoridades estatales y municipales permanecieron en el sitio para corroborar la seguridad de los vecinos y dar por finalizada la movilización.