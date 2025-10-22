Camioneta impacta vehículo en avenida Colón sin lesionados

El percance vial no dejó personas lesionadas y serán las autoridades de Vialidad y Tránsito de Monterrey quienes deslinden responsabilidades

Esta mañana se registró un choque de crucero protagonizado por una camioneta de tres y media tonelada y un vehículo particular en el centro de Monterrey.

El percance vial se registró en la avenida Colón en su cruce con la calle Guerrero.

El conductor de la camioneta de tres y media tonelada impactó un vehículo que venía circulando sobre la avenida Colón.

Los vehículos involucrados obstruyeron tres carriles de circulación, por lo que el tráfico se complicó en la zona.

Los automóviles que vienen sobre el carril del lado sur de esta avenida tienen que invadir parte de la calle guerrero para reincorporarse y seguir su camino hacia el poniente.

El percance vial no dejó personas lesionadas y serán las autoridades de Vialidad y Tránsito de Monterrey quienes deslinden responsabilidades.