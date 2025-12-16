Camioneta impacta contra muro y vuelca en Monterrey

El percance vial se registró esta mañana sobre la avenida Paseo de los Leones, a la altura de la colonia Bosques de las Cumbres, tercer sector.

Un conductor resultó lesionado después de impactar su camioneta contra un muro y terminar volcada.

Según información preliminar, el conductor de una camioneta tipo pick-up perdió el control de la unidad tras tomar una curva de la avenida Paseo de los Leones presuntamente a exceso de velocidad y el pavimento mojado.

Personal de Servicios Periciales retiró el escombro para agilizar el paso de automovilistas, mientras que elementos de Protección Civil colocaron líquido absorbente por el aceite derramado en la carpeta asfáltica.

El conductor resultó lesionado, aunque no de gravedad.

El tráfico vehicular comienza a incrementarse a partir de Cumbres tercer sector, por lo que se hace un llamado a tomar vías alternas o extremar precauciones.