Camioneta choca, destroza fachadas de casas y pareja se fuga

Una camioneta protagonizó un aparatoso accidente vial que dejó cuantiosos daños materiales en la colonia Independencia, en Monterrey, luego de que el conductor y su acompañante se dieran a la fuga tras el impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió durante los primeros minutos de este miércoles cuando la unidad circulaba por los carriles de Morones Prieto y, a la altura de la calle Querétaro, el conductor habría perdido el control del volante. La camioneta terminó impactándose contra un poste y posteriormente contra varias fachadas de viviendas, además de otros postes, lo que provocó daños visibles en al menos algunos domicilios del sector.

Vecinos del área señalaron que, tras el choque, el automovilista y su pareja descendieron del vehículo y se retiraron del sitio antes de la llegada de las autoridades, dejando la camioneta abandonada y los daños ocasionados.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes tras una revisión no localizaron personas lesionadas, por lo que los daños fueron únicamente materiales. La zona fue asegurada de manera preventiva mientras se realizaban las maniobras correspondientes para retirar la unidad siniestrada y evitar riesgos adicionales a peatones y automovilistas.