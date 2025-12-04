Camioneta choca contra muro de contención y vuelca en Escobedo

Por: Carlos Enríquez 03 Diciembre 2025, 06:58 Compartir

A pesar de lo aparatoso del percance, los cuatro ocupantes fueron valorados por elementos de la Cruz Roja y se confirmó que ninguno presentó lesiones

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una camioneta terminó volcada la madrugada de este miércoles luego de impactarse contra un muro de contención mientras circulaba sobre la carretera a Laredo, en el tramo correspondiente a la colonia Joyas de Anáhuac, en el municipio de Escobedo. El accidente se registró alrededor de las 00:30 horas, cuando, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad mientras viajaba de sur a norte. Tras el impacto inicial contra el muro, la camioneta se proyectó hacia una luminaria, la cual resultó dañada y contribuyó a detener la volcadura. A pesar de lo aparatoso del percance, los cuatro ocupantes fueron valorados por elementos de la Cruz Roja y se confirmó que ninguno presentó lesiones que ameritaran traslado hospitalario. El choque ocasionó daños significativos en el muro de contención, cuyos restos quedaron dispersos sobre los carriles en sentido de norte a sur. Mientras se realizaban las labores de limpieza y retiro de escombros, tres carriles permanecieron cerrados, permitiendo únicamente el paso por hasta que la zona fue asegurada.