Camioneta choca contra muro de contención y vuelca en Escobedo

Una camioneta terminó volcada la madrugada de este miércoles luego de impactarse contra un muro de contención mientras circulaba sobre la carretera a Laredo, en el tramo correspondiente a la colonia Joyas de Anáhuac, en el municipio de Escobedo.
El accidente se registró alrededor de las 00:30 horas, cuando, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad mientras viajaba de sur a norte. Tras el impacto inicial contra el muro, la camioneta se proyectó hacia una luminaria, la cual resultó dañada y contribuyó a detener la volcadura.
A pesar de lo aparatoso del percance, los cuatro ocupantes fueron valorados por elementos de la Cruz Roja y se confirmó que ninguno presentó lesiones que ameritaran traslado hospitalario.
El choque ocasionó daños significativos en el muro de contención, cuyos restos quedaron dispersos sobre los carriles en sentido de norte a sur. Mientras se realizaban las labores de limpieza y retiro de escombros, tres carriles permanecieron cerrados, permitiendo únicamente el paso por hasta que la zona fue asegurada.