Camioneta choca contra camión y termina contra muro en Garza Sada

Un accidente entre una camioneta y un camión de carga movilizó a cuerpos de auxilio en la avenida Eugenio Garza Sada, al sur de Monterrey.

Un accidente entre una camioneta y un camión de carga movilizó a los cuerpos de auxilio durante la madrugada de este jueves sobre la avenida Eugenio Garza Sada, al sur de Monterrey.

El percance fue reportado alrededor de la 1:45 de la madrugada, en el cruce de la avenida Eugenio Garza Sada y Los Álamos, en el sector Residencial La Escondida.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Monterrey, al llegar los elementos encontraron una camioneta Chevrolet Colorado negra y un camión Freightliner de 3.5 toneladas involucrados en el accidente.

Según la información preliminar, la camioneta habría impactado contra el camión y, posteriormente, salió proyectada hasta terminar contra el muro de contención.

El accidente generó la movilización de elementos de Protección Civil de Monterrey y Fuerza Civil, quienes acudieron para atender a los tripulantes y descartar riesgos en la zona.

Los cuerpos de auxilio realizaron la valoración prehospitalaria de ambos conductores. Pese a lo aparatoso del accidente, ninguno presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida y no fue necesario trasladarlos a un hospital.

El conductor de la camioneta fue identificado como Luis, de 44 años, quien resultó ileso.

El segundo vehículo era un camión Freightliner de 3.5 toneladas, propiedad de la empresa Lozmar, conducido por Alfonso, de 42 años, quien también resultó sin lesiones.

Las autoridades permanecieron en el sitio para atender el accidente y llevar a cabo las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque.

Finalmente, la zona quedó bajo el control de las autoridades viales, mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados.